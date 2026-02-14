Incumplió el arresto domiciliario, fue detectado por el COM y le revocaron el beneficio

Un hombre de 27 años fue aprehendido en horas de la tarde de este viernes luego de incumplir la medida de arresto domiciliario que cumplía bajo sistema de monitoreo electrónico.

La situación fue advertida por el Centro Operativo de Monitoreo (COM), que detectó al individuo en inmediaciones de las calles 49 y 22 bis, alejado varios metros del domicilio fijado para el cumplimiento de la medida judicial. Según se informó, el sujeto se encontraba esgrimiendo un arma blanca y realizando ademanes con la misma en la vía pública.

Ante la alerta, personal policial se dirigió rápidamente al lugar y constató la infracción, procediendo a su aprehensión y puesta a disposición del magistrado que había otorgado el beneficio.

Interviene el Tribunal Oral N° 3 de Mar del Plata, cuyo juez dispuso la revocación del arresto domiciliario, quedando el causante nuevamente bajo la órbita judicial correspondiente.

Las actuaciones se labraron por incumplimiento de la medida judicial oportunamente concedida.