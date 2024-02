Investigan presunto abuso contra una adolescente

La Fiscalía Descentralizada local ordenó iniciar una causa de oficio por el presunto delito de abuso sexual contra una menor de 16 años.

El hecho, de acuerdo a datos de fuentes bien informadas aportados a Radio 100.9, habría ocurrido en la madrugada del pasado domingo.

La adolescente fue asistida en la guardia del Hospital Municipal Subzonal y horas más tarde, a partir del testimonio de la paciente, se dio intervención a la Comisaría de la Mujer local, que estableció que la víctima fuera sometida a una serie de estudios y pericias en un nosocomio marplatense al tiempo que dio intervención a la Fiscalía Descentralizada.

Por ahora los investigadores no aportaron más detalles para no entorpecer la causa. No obstante se indicó que dos jóvenes podrían estar implicados en el hecho.

