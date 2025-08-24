Joven aprehendido por generar disturbios en la vía pública: se encontraba ebrio

Durante la madrugada de este sábado, efectivos de la Estación de Policía Comunal Balcarce, procedieron a la detención de un joven de 23 años que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, en calle 15 entre Av. Gonzales Chaves y 18.

Según se informó, el sujeto presentaba un evidente estado de ebriedad y buscaba confrontar con transeúntes, generando una situación de desorden que obligó a la intervención policial. Al arribar al lugar, los efectivos fueron confrontados por el joven, quien fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Por disposición del Juzgado de Paz Letrado de Balcarce, a cargo de la Dra. Florencia Hogan, se iniciaron actuaciones contravencionales bajo la carátula de “Infracción al Decreto Ley 8031/73, arts. 72 y 74 inc. A”. Tras cumplirse los recaudos legales correspondientes, el joven recuperó su libertad en el marco del artículo 119 de la mencionada normativa.