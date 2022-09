Karting APPK en Tandil: ganó Lantella y gran trabajo de Martín y Lencina

Destacado desempeño de los pilotos locales que tomaron parte de la octava fecha del campeonato de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting de Olavarría (APPKO), desarrollada en el circuito “Juan Carlos Espelet”, de Tandil, y que marcó la puesta en marcha de la instancia de Play Off en todas las divisionales.

LA QUINTA PARA LANTELLA

Benjamín Lantella ratificó su gran momento en la categoría Escuela 110, sumó su quinta victoria en la temporada y accedió al liderazgo del Play Off. Dominó a lo largo del fin de semana, siendo el más veloz entre 11 protagonistas y posteriormente ganó su serie. Dominó de punta a punta la final, sosteniendo el ataque de Agustín Robbiani en las primeras vueltas y comenzando a hacer de a poco una diferencia tranquilizadora que le facilitó acceder a su quinto éxito del año. En el Play Off está primero y suma 59 puntos, la misma cantidad que Agustín Robbiani, pero marca la diferencia a su favor con 5 victorias contra 3 del representante de Chillar.

JUAN CRUZ TAMBASCIO

Sumó una segunda presencia en la categoría Junior 150, que tuvo 19 participantes. Está sumando experiencia en una categoría donde con sus 10 años compite con mayoría de pilotos de mayor edad, hasta de 15 años. En clasificación quedó 15°, fue 6° en la serie. En la final venía 9°, se vio involucrado en algunos toques y terminó 15°.

LAUTARO ZURITA

Otro fin de semana cargado de frustración. Tras el ingreso al Play Off de la categoría Cadetes 150 llegaba con expectativas para revertir los últimos flojos resultados, pero la realidad estuvo lejos de ser lo que esperaba. En los entrenamientos había sido el más rápido, pero cuando se colocó el motor de correr no tuvo un buen rendimiento y allí estuvo la clave del porque estuvo tan lejos de la punta. Fue 15° en clasificación, 7° en la serie y repitió el 15° puesto en la final. Evalúa no sólo el cambio de motorista sino también la continuidad en el presente campeonato, donde perdió mucho terreno en la lucha por el título, ya que suma 13 puntos contra los 63 del líder del Play Off, Francisco Solari.

MATIAS LENCINA

Una tarea para resaltar durante todo el fin de semana en la categoría Cadetes 150, que tuvo 17 animadores. Fue protagonista desde el arranque de la actividad, habiendo logrado el 5° lugar en las pruebas de clasificación. Posteriormente ocupó la tercera posición en la serie y en la competencia final se pudo mantener en el lote de vanguardia para cerrar con un meritorio cuarto puesto, detrás de Facundo Solari, Paulo Zandegiacomi y Facundo Navarro. En el campeonato anual se ubica 10°.

AGUSTIN RASTELLI

Presente también en la categoría Cadetes 150. En las pruebas de clasificación quedó 11°, fue 6° en su serie y en la competen final arribó 13°. Está 17° en el torneo anual.

JUAN MARTIN COSTA

No fue un balance positivo el de esta fecha para Juan Martín Costa. En la categoría Master 150 se ubicó 3° en la serie, con fundadas expectativas para hacer una buena carrera final, pero en la grilla de partida se rompió el caño del pontón y tuvo que ingresar a boxes para reparar. Largó último, con el agravante de que se salió el filtro de aire y tuvo que manejar casi toda la carrera con una mano. Terminó 22°, con el total de vueltas. En el Play Off suma 11 unidades, siendo el puntero Ignacio Grifes, con 49.

También estuvo presente en la divisional Directo 125 RF, donde tampoco pudo redondear una buena carrera. El motor no tuvo el funcionamiento esperado y ello lo privó de estar en la lucha por puestos de privilegio. En la final arribó 7°. Tiene 22 puntos en el Play Off, donde el puntero es Axel Biscaichipy, con 56.

NAHUEL DI CICCO

Participó en la divisional Master 150. Comenzó complicado tras la rotura del motor en la primera tanda de entrenamientos. Repararon la planta motriz y luego tuvieron que trabajar en la multiplicación hasta encontrar las mejoras. En la serie lo golpearon a poco de largar, quedó último y llegó 9°. Largó la final desde el último lugar (27) y el karting mostró un buen rendimiento que le permitió ir ganando lugares. Pero sucesivos toques lo fueron relegando, hasta quedar finalmente 17°. Conforme con la última parte del fin de semana, porque el karting mejoró y la unidad llegó sin daños pensando en el Regional.

Guillermo Martín 2º, categoría Cajeros 150

GUILLERMO MARTIN

Recuperó el protagonismo que había perdido en buena parte del actual campeonato de la categoría Cajeros 150. De arranque se mostró como uno de los aspirantes a la victoria, logrando el mejor tiempo en tres de las 4 tandas de entrenamiento, en la restante fue segundo. En clasificación no pudo repetir lo hecho en entrenamientos, cambio en parte el estado de la pista y quedó 4°. En serie finalizó 2°, lo que lo habilitó a largar en la segunda fila de la final. Se mantuvo en un lote de 5 karting que logró escaparse del resto y allí se centró la lucha por el triunfo. Con un motor que respondió a la perfección, en especial en las zonas trabadas, fue ganando posiciones para alcanzar el segundo puesto y llegar a la bandera de cuadros apenas un segundo por detrás de Sebastián Chapar. Martín quedó segundo en el Play Off, con 36 puntos, siendo el puntero Sebastián Chapar con 69. Para sostener sus aspiraciones al campeonato debe ganar una de las fechas que restan.

JUAN MANUEL MARTORELLO

Tuvo una buena actuación en la divisional Cajeros 150, que reunió el mayor parque con 32 máquinas. Cerró una interesante prueba clasificatoria con el sexto registro y en la serie ratificó que estaba para dar lucha alcanzando la tercera posición, en una linda carrera con los dos primeros. En la final largó 9°, le costó ganar posiciones en el comienzo, llegó al 7° lugar y se fue acercando al lote de punta, terminando en un compacto grupo los 7 primeros. Un resultado que dejó conforme al piloto y al grupo que lo acompaña, porque pudo sumar buenos puntos y el karting no se paró. En el Play Off tiene 21 puntos.

HERNAN GOYENECHE

El piloto de San Agustín también estuvo en Cajeros 150 y el balance en Tandil no llenó las expectativas. Apenas pudo hacer una tanda de entrenamientos por un problema en el carburador y la rotura de la caja de velocidades. Con el karting “crudo” salió a clasificar y se manifestaron problemas de chasis que no pudieron y quedó 24°. En la serie fue 6° y en la final arribó 17°.

JUAN MARTIN MAGAÑA

Otro representante local en Cajeros 150. En las pruebas de clasificación quedó 29°, en la serie arribó 7° y en la final se ubicó 18°.

SEBASTIAN MONTENEGRO

Presente en Súper Cajeros 150, categoría que puso en pista 16 máquinas. No tuvo una buena clasificación, donde quedó con el 11° registro, pero se recuperó posteriormente para finalizar 4° en la serie y 5° en la final. En el Play Off suma 25 puntos, siendo el cómodo líder Pablo Camps con 77 puntos. En el torneo anual Montenegro está 3°, lo que refleja el buen rendimiento en lo que va de la temporada.

DARIO GELLERT

Otro referente local en Súper Cajeros 150. En clasificación quedó 6°, con algunos problemas en el chasis, dentro de una etapa clasificatoria muy cerrada con décimas de diferencia entre el segundo y el séptimo. En la serie llegó 3°, “pegado” a los dos primeros. En la final venía haciendo una buena carrera, en el sexto lugar, hasta que en la cuarta vuelta pisó la parte sucia, salió de la línea de marcha y cayó al puesto 13. Se pudo recuperar para terminar 6°, un resultado que deja la satisfacción de haber minimizado ese pequeño fuera de pista, pero también pudo haber sido una mejor ubicación por como se venía desarrollando la carrera en el inicio. Tiene 23 puntos en el Play Off.

MATIAS VIGNEAU

Fue parte de la categoría Súper Cajeros 150. Un buen comienzo en las tandas clasificatorias, pero a la hora de clasificar aparecieron problemas en el chasis y se ubicó 7°. En la serie tuvo problemas con el embrague y llegó 6° y en la final padeció mucho la falta de potencia del motor, en especial en las rectas, llegó a estar 6° para finalmente arribar 8°.

HORACIO GOYENECHE

El sanagustinense también fue parte de la Súper Cajeros 150. En las pruebas de clasificación quedó 16°, en la serie arribó 8° y en la final quedó 11°, con la totalidad de las vueltas cumplidas.

PROXIMA FECHA

El campeonato de las divisionales de APPKO tendrá continuidad el domingo 25 del corriente, en el kartódromo de Laprida.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar