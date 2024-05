Kevin Gómez peleará en Balcarce

El próximo sábado, desde las 20, en las instalaciones del Club Ferroviarios se desarrollará un importante festival boxístico.

La velada servirá para la presentación como profesional en la ciudad de Kevin Gómez. El joven llevará adelante la segunda pelea de su carrera. Se medirá con Fernando Caseda del Box Polo de la ciudad de Florentino Ameghino al cabo de cuatro rounds.

Kevin tuvo un debut inmejorable tras vencer por nocaut técnico en el segundo asalto a Christian Luddi en el arranque de la noche del 28 de enero en el Estadio FAB.

El boxeador de Balcarce se plantó en el ring sin considerar los nervios lógicos del debut y desde el instante inicial fue sobre su rival desde el centro del ring y marcó el ritmo del encuentro.

Cronograma

El cronograma de peleas será el siguiente: Nazareno Rodríguez (Team Gallos) vs. Pablo Quintanilla (Tiburna Box), Javier Roldán (San Bernardo) vs. Ariel Newbery (Pannbox). Por el cinturón provincial Novicio: Naquías Martínez (Hermanos Ruiz) vs. Facundo Ferreyra (Pablo Ale Box).

Luego será el turno de: Bautista Villar (Mitre Box) vs. Luis Benítez (Tiburona Box), Ludmila Accomodo (La Plata) vs. Luna Avellaneda (Balcarce Box). Por el cinturón Ambapa Novicio Ezequiel Moyano vs. Kevin Mujica (Pannbox).

Seguidamente Gerónimo Obrien (Hermanos Ruiz) vs. Brandon Fernández (Tiburona Box), Sharif Fiorentin (Team Gallos) vs. Jonathan Antunez (Talcahuano Box), Benjamín Aceffe (Hermanos Ruiz) vs. Leonardo Maturana (Tiburona Box). Por el cinturón Ambapa: Iván Menotti (Bristol Box) vs. Matías Caro (Boxing Club) y por el de la Liga de las Estrellas: Thomás Álvarez (GM Box) vs. Santiago Circelli (Boxing Club).

Por último, en la pelea de fondo: Fernando Caseda (Box Polo Florentino Ameghino) vs. Kevin Gómez (F.A. Box)

Pesaje profesional

Por último, desde la organización se indicó que mañana (viernes), a las 18, en el salón del hotel Alberghini se realizará el pesaje profesional, donde estarán las dos figuras del festival.

