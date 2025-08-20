Kiara Ponce: “Clasificar en la Selección Argentina es un orgullo, pero el 98% de los gastos los ponemos nosotros”

Kiara Ponce regresó con dos medallas, aunque también con una lesión en el tabique producto de un golpe en pleno combate. “Nunca me había pasado en un torneo volver con la cara así. Fue un cruce con una compañera que me golpeó con la mano y me sangró la nariz”, relató.

A pesar de esa situación, se repuso rápidamente y siguió adelante. En Kata, donde presentó una forma nueva que planea llevar al Panamericano de Colombia, obtuvo un puntaje final de 21.9, superando a competidoras de Córdoba y Tandil. En Kumite, se impuso en combates intensos y alcanzó el segundo título del fin de semana.

La deportista habló sobre la preparación que implica competir a este nivel: entrenamientos de lunes a sábado, dobles turnos y viajes entre Tandil y Balcarce. También destacó los pilares que menciona siempre su padre: “El deportista, el profesor y la familia. Sin ellos, no llegaríamos ni a una competencia local”.

Además, remarcó el esfuerzo económico que requiere representar al país: “Clasificar en la Selección Argentina es un orgullo, pero el 98% de los gastos los cubrimos nosotros. Es un sacrificio enorme para la familia”.

El próximo objetivo de Ponce será el Campeonato Panamericano de Karate, que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en Colombia. Allí volverá a representar a la Argentina.

Consciente del esfuerzo y las renuncias que implica la alta competencia, Ponce dejó un mensaje claro sobre su motivación: “Si no disfrutamos lo que hacemos, no tiene valor. Por suerte, yo todavía lo disfruto y eso me impulsa a seguir”.