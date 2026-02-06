Kiara Ponce obtuvo el premio que le faltaba: fue Fangio de Oro en la Fiesta del Deporte

La karateca Kiara Ponce fue la figura central de la 39ª edición de la Fiesta del Deporte de Balcarce al alzarse con el Fangio de Oro 2025, la máxima distinción al mérito deportivo de la ciudad. La ceremonia de entrega se desarrolló en el escenario principal instalado en la rotonda de la Plaza Libertad, en el marco de la Fiesta Nacional del Automovilismo, y fue organizada por la Subsecretaría de Deporte y Recreación municipal.

El reconocimiento a Ponce se fundamenta en su consagración como campeona panamericana de karate en la categoría kumite, un logro que obtuvo representando a la Selección Argentina en el Campeonato Panamericano JKA disputado en Bogotá, Colombia. Este título internacional coronó una temporada de alto rendimiento para la deportista local.

En paralelo al premio mayor, la gala distinguió a los deportistas más destacados del año en cada disciplina con el Fangio de Plata. La lista de galardonados incluyó a Blas Damiano (Ajedrez), Franco Peidón (Atletismo), Santiago Mangoni (Automovilismo Nacional), Ariel Ianni (Automovilismo Zonal), Jean Carlos Martínez (Basquetbol), Kevin Gómez (Boxeo), Hugo Pecorale (Ciclismo), Federico Ferro y Ezequiel Juárez Grave (Colombófilas), César Rodríguez (Deportes Combinados), Ana Clara Pietrantuono (Fútbol Local), Fernando Ponce (Fútbol Nacional), Víctor Casas (Fútbol Reducido), Florencia Ferraggine (Gimnasia), Franco Safe (Golf), Juan Pablo Agüero (Handball), Martina Olavarría (Hockey), Simón Silmonte (Karting), Aldana Aletto (Kickboxing), Rocío Lemmo (Longcasting), Cristian Giuliano (Mountain y Rural Bike), Sebastián Minaudo (Motociclismo), Chiara Colaneri (Natación), Mateo Rivero (Pádel), Leonardo Lasarte (Paleta), Marcos Mónaco (Pato), Juan Pablo Alonso (Pesca), Francisco Villanueva (Polo), Santiago Guilligan (Rugby), Ignacio Bianchini (Tenis de Mesa), Natalia Carballo (Tenis), Felipe Kiricos (Tiro), Hugo Alegre (Turf), Pilar Silva (Vóley) y Franco Riquelme Antonetti (Yachting). Se otorgaron además los premios a la Revelación, cuyo premio fue para la nadadora Thiara López. El Evento Deportivo del año fue para el 19º Torneo Nacional de Fútbol “Ciudad de Balcarce” organizado por Racing Club, y el Mérito Deportivo fue para el reconocido atleta Felipe Pereyra.

La velada también incluyó un extenso segmento de reconocimientos especiales a instituciones y trayectorias. Se homenajeó al Club Atlético San Agustín por cumplir 100 años y a la Escuela de fútbol Colegiales por 15 años de actividad y por ser la primera en incorporar fútbol femenino. Se distinguió la trayectoria de Emanuel Valle (25 años en artes marciales), Brenda Bianchi (rugby femenino) y Lucía Bernad (hockey). Asimismo, se reconocieron logros deportivos específicos de clubes y deportistas en tenis, pato hockey, powerlifting, fútbol 7 paralímpico, tenis de mesa, gimnasia, básquetbol, montañismo, taekwon-do y los campeonatos obtenidos por Racing Club y San Agustín en la Liga Balcarceña de Fútbol.

El acto cerró con el repaso del historial de ganadores del máximo premio, que bajo la denominación «Puelche» distinguió desde 1987 a figuras como Marcos González y Mariela Davico (atletismo), y que desde 1997 lleva el nombre «Juan Manuel Fangio», con una lista que incluye a Luciano Crespi, Facundo Lazo, Shalom Lescano y, en la última edición de 2024, al regatista Franco Riquelme Antonetti.