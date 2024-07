La Cámara cumplió 84 años

“La defensa de intereses generales y particularmente los que atañen al comercio e industria, como el estudio con fines de mejorar todo problema que atañe a la economía local, con absoluta prescindencia de ideologías sean políticas, sectarias o religiosas” con esas palabras Severiano Andrés definió los postulados de la novel agrupación que el 7 de julio de 1940 nacía para unir a los representantes del comercio y la industria de nuestra ciudad.

Ese día, se concretó en la sede de la Sociedad Española de Socorros Mutuos la primera reunión de un grupo de vecinos que veinte días después eligieron la comisión directiva, compuesta por 27 miembros encabezados por Severiano Andrés, quienes desde ese momento trabajaron en forma mancomunada por la defensa de intereses de esos dos sectores de la economía del partido y para analizar y buscar soluciones a problemas de la comunidad.

A lo largo de su historia, la Cámara ha cumplido siempre con dichos objetivos acompañando al empresariado local y bregando por su prosperidad.

En ese derrotero, en 1953 participó en la fundación de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), además de asociarse luego a la actual Confederación Argentina de Mediana Empresa ( CAME) y a ADIBA, la organización de los industriales bonaerenses, afianzando desde entonces los lazos de unión con ellas en tanto acercó, y lo continúa haciendo, innumerables beneficios, propuestas, cursos y todo tipo de servicios al comercio, la industria y la comunidad toda, manteniendo siempre en alto las premisas basales de sus fundadores: unión, justicia y fraternidad.

Hoy, atravesando situaciones complejas pero siempre con la mirada puesta en un futuro próspero, la Cámara saluda a todos sus asociados e invita a quienes no lo son a sumarse a este grupo para pugnar, JUNTOS, por un Balcarce mejor.

LA PRIMERA COMISIÓN

Presidida por Severiano Andrés, la primera comisión directiva estuvo además integrada por:Juan Troya, vicepresidente; Francisco Vallejos, secretario; Florencio Retes, prosecretario; Francisco Rodríguez, tesorero; Vicente Rodríguez, protesorero; Carlos R. Alessio y Manuel Lozano, vocales titulares; y Braulio Méndez, Gumersindo Vázquez, José Roza, Domingo Berterreche, Juan A. González y Alejandro Erbetta, vocales suplentes.