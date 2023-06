La Cámpora y Unión por la Patria gestionaron instrumental para el Hospital

Se trata de un arco en C que ya arribó al país y en breve estará siendo trasladado al Hospital Felipe A. Fossati. Un arco en C es un nombre común para los equipos de rayos X quirúrgicos. En realidad, el nombre del equipo está directamente relacionado con la forma del tubo portador que se parece a la letra «C». Gracias a esta forma, los arcos en C se pueden utilizar para visualizar la mayoría de las intervenciones quirúrgicas, comenzando por cirugías ortopédicas relativamente simples y terminando con implantes de válvula aórtica extremadamente complicados.

Las gestiones fueron realizadas por José Ignacio Otegui y Javier Menonne ante el organismo que dirige Luana Volnovich, quien firmó el convenio junto al Municipio.

