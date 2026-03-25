La Cooperativa Eléctrica dará a conocer hoy al Municipio los detalles del acuerdo con EDEA

En el marco del expediente abierto recientemente por el Municipio, tras la presentación realizada por la empresa EDEA por la deuda de la Cooperativa de Electricidad General Balcarce Ltda, la entidad brindará hoy una respuesta formal en la que incluirá el acuerdo alcanzado y toda la información correspondiente.

Según se informó, la presentación se realizará dentro del mismo expediente administrativo iniciado a partir de la nota de la prestataria, lo que permitirá incorporar de manera oficial los términos del entendimiento entre las partes.

Una vez en poder de la Asesoría Legal del Municipio, los concejales tendrán acceso a la documentación completa, lo que les permitirá analizar en detalle el contenido del acuerdo, así como las condiciones establecidas para abordar la deuda.

De esta manera, el tema comenzará a ser evaluado también en el ámbito legislativo local, en un contexto de expectativa sobre el impacto del acuerdo y sus implicancias para el servicio eléctrico en la ciudad.