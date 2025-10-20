La EMDAB invita a una caminata inclusiva hacia “La Cruz” para disfrutar y compartir en comunidad

La Escuela Municipal de Deporte Adaptado (EMDAB) de Balcarce invita a toda la comunidad a participar de una caminata inclusiva que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, a partir de las 9:30 horas.

El punto de encuentro será “El Mirador” de la sierra “La Barrosa”, desde donde los asistentes emprenderán el ascenso hacia “La Cruz” por el sendero “Héroes de Malvinas”.

La iniciativa tiene como objetivo promover la integración, el disfrute al aire libre y el acompañamiento a los integrantes de la institución, generando un espacio donde el deporte y la solidaridad se encuentren para compartir una experiencia significativa.

Desde la organización se alienta a los vecinos y vecinas de Balcarce a sumarse a esta propuesta que combina actividad física, inclusión y comunidad, reafirmando los valores de empatía, respeto y participación colectiva que impulsa la EMDAB.