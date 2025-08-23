La familia Crespi presente en Imola en el «Minardi day»

Los días 13 y 14 de septiembre, en Imola, el público podrá disfrutar de pilotos y autos históricos, entre los que se destacará el McLaren construido por Crespi para la serie «Senna».

Como es tradición desde el año 2016, Gian Carlo Minardi, quien fuera dueño de su escuadra en Fórmula 1 entre 1985 y 2005, organiza el «Minardi Day», un evento que reúne a los pilotos que corrieron con sus autos para verlos manejar con modelos que hicieron historia en diferentes categorías del mundo y se realiza en la pista del autódromo «Enzo y Dino Ferrari» de Imola. Uno de los que habitualmente dice presente es Miguel Ángel Guerra, integrante del programa «Grandes Campeones» y ex piloto de Minardi.

Pero en esta oportunidad, otro argentino se sumará como protagonista en la edición número 9 del Minardi day. Tulio Crespi tendrá su lugar con la presencia del auto que construyó para la serie «Senna». Se trata de la réplica del McLaren MP4/5B 1990, que les ofrecerá a los espectadores una oportunidad única de ver este vehículo histórico en acción (Participó en más de 100 días de grabación, de un total de 155).

El auto será guiado por Luciano Crespi (doble de la serie Netflix), por algunas vueltas limitadas durante el fin de semana en Imola, luciendo la ropa y el casco originales del inolvidable Ayrton Senna, gracias a la colección privada de Apicella Salvatore, propietaria del «MUSEO DELLE LEGENDS» en Pavia.

El monoplaza fue construido por Crespi y estará presente en un box que compartirá junto al March BETA 761 traído a la pista justamente por Miguel Ángel Guerra, protagonista de todas las ediciones. La cita de este año será los días 13 y 14 de septiembre, como es habitual, en el autódromo «Enzo y Dino Ferrari» de Imola.