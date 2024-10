La historia del matrimonio balcarceño que sufrió una tragedia en Villa Gesell

Vanesa, la mujer que iba a administrar la vivienda, reveló detalles de la pareja oriunda de Balcarce que fue víctima del derrumbe. Federico, hijo del reconocido pintor Cleto Ciochini, había viajado con su esposa por 24 horas.

Tras el trágico derrumbe acontecido en Villa Gesell, con la caída del edificio en donde funcionaba el hotel Dubrovnik, se conocen con el correr de las horas diversos testimonios de personas vinculadas al hecho.

Vanesa, una mujer que se disponía a administrar el departamento lindero al hotel en donde murió un hombre de 80 años, contó que la víctima fatal había llegado a Villa Gesell el día anterior con la intención de partir este martes de nuevo para Balcarce, de donde era oriundo.

La intención de la pareja dueña del departamento era delegar la administración del mismo y Vanesa relató cómo fue el encuentro previo a ocurrido el desastre.

“Ellos tenían hace muchos años el departamento, pero recién hará un mes y medio que se comunicaron conmigo para que yo me empiece a ocupar del inmueble”, especificó la mujer.

“El marido de la mujer rescatada, Federico, un hombre mayor, me contó toda su historia de vida: el padre era un pintor famoso, él también era pintor, y como eran gente grande, él tenía diabetes, no podía caminar mucho y no venían muy seguido acá”, agregó Vanesa.

“La charla tuvo que ver con eso, me llamó mucho la atención la historia de ellos. Hoy se iban y me entregaban la llave para que me ocupe yo, como hago con otros dos o tres departamentos”, describió la encargada.

Según trascendió, entre las ruinas se encontró una fotografía de Benito Quinquela Martín la cual estaba dedicada a su padre Cleto Ciochini, un reconocido pintor que realizó trabajos artísticos en el Puerto de Mar del Plata.

El departamento en donde estaba alojada la pareja de Balcarce está ubicado en el primero de los dos pisos con los que cuenta el edificio lindero al hotel derrumbado.

“Ellos estaban en el departamento siete, justo en el medio del edificio. Y la habitación estaba del lado derecho, del otro lado del edificio derrumbado. Por eso creo que pudieron sacarlos rápido”, contó Vanesa finalmente sobre el primer operativo de rescate.

“En ese edificio hay también una señora que alquila, en la zona del frente del edificio, que se salvó. Luego estaba vacío, solo ellos dos que vinieron justo ahora”, concluyó la mujer, testigo de un suceso inimaginable.