La Liga Balcarceña suspendió toda la actividad de este fin de semana

La decisión fue tomada debido a las condiciones climáticas de las últimas horas y al mal estado que presentan varios campos de juego. La actividad debía retomarse este fin de semana luego del receso invernal.

Los dirigentes de la Liga Balcarceña de Fútbol resolvieron suspender toda la fecha programada para este fin de semana debido a las condiciones climáticas registradas durante las últimas horas.

La determinación se tomó luego de una recorrida por distintos escenarios deportivos, donde se pudo constatar el mal estado que presentan los campos de juego como consecuencia de las precipitaciones.

De esta manera, el regreso de la actividad oficial después del receso de invierno deberá esperar una semana más. La suspensión alcanza a las distintas categorías que tenían partidos previstos para este fin de semana.

La situación vuelve a generar preocupación entre los dirigentes liguistas por el calendario de competencia. Es que, con la pérdida de una nueva fecha, los distintos torneos podrían extenderse como mínimo hasta enero, siempre y cuando las condiciones permitan desarrollar el cronograma de manera ininterrumpida de aquí hasta fin de año.

La Liga Balcarceña deberá ahora reacomodar nuevamente su programación. Según se informó, el próximo martes, luego de la reunión de delegados, se definirá cuándo se disputará la fecha que quedó suspendida.