La localidad de San Agustín disfrutó de dos jornadas inolvidables

La comunidad de San Agustín vivió un fin de semana de música y tradición al celebrar su 116° aniversario. Vecinos y visitantes participaron de diversas actividades que reflejaron el espíritu y la identidad de esta localidad del partido de Balcarce.

Los festejos comenzaron el sábado, cuando el escenario principal se transformó en un espacio de encuentro para disfrutar del programa artístico. Se presentaron agrupaciones locales, cuerpos de baile y solistas, que ofrecieron su talento en un clima de alegría, encuentro y participación comunitaria.

El domingo por la mañana, las celebraciones continuaron con el izamiento del pabellón nacional, seguido del tradicional desfile institucional y tradicionalista, donde participaron escuelas, entidades intermedias, centros culturales y agrupaciones gauchas. Las calles se llenaron de color, emoción y orgullo, con el paso de abanderados, jinetes y carruajes que rindieron homenaje a la historia y al trabajo de generaciones de sanagustinenses.

El acto central contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones locales y un nutrido público que acompañó cada momento de la jornada. Durante el evento, se destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones y fortalecer los lazos comunitarios que caracterizan a la localidad.

Las actividades continuaron durante toda la tarde y se extendieron hasta entrada la noche, con una gran participación del público y un ambiente festivo que reflejó el orgullo de toda la comunidad por su historia, sus costumbres y su crecimiento.

Con un balance más que positivo, el aniversario número 116 de San Agustín reafirmó el valor de la unión vecinal, la identidad local y el compromiso por seguir construyendo un futuro con raíces profundas en la tradición.