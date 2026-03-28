La niña de 10 años accidentada en los juegos recibió el alta

Una menor de 10 años que había sido internada en la Unidad de Terapia Intensiva pediátrica de la Clínica 25 de Mayo, tras sufrir una grave lesión mientras jugaba en el sector de juegos de la plaza ubicada frente a la comisaría local, recibió el alta médica en las últimas horas.

Justina, se encontraba en el espacio público junto a otros chicos. Según relató su madre, en un momento la menor se dirigía hacia donde ella estaba sentada cuando, de manera repentina, gritó y cayó al suelo. Al asistirla, constató que presentaba una profunda herida en una de sus piernas el corte habría sido provocado por un fierro oxidado expuesto en el predio, perteneciente a la estructura de un tobogán que se encontraba roto.

Tras el accidente, una ambulancia del SAME acudió rápidamente al lugar y trasladó a la menor para su atención inicial al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”. Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fue derivada a la ciudad de Mar del Plata, donde fue sometida a una intervención quirúrgica.

La cirugía se realizó con éxito y, tras permanecer en observación, la evolución de Justina fue favorable, lo que permitió que finalmente recibiera el alta médica.

La noticia llevó alivio a su familia, que atraviesa un momento de felicidad luego de la angustia vivida, y agradeció el acompañamiento y las muestras de apoyo recibidas durante estos días.

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