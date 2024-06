La Provincia oficializó los cambios en la Educación Secundaria

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes aprobar el Régimen Académico para la Educación Secundaria, que se pondrá en vigencia a partir de 2025.

Según indica la resolución Nº1.650 publicada este martes en el Boletín Oficial, los cambios alcanzarán «a todas las modalidades de la Educación Secundaria de gestión estatal y de gestión privada de la provincia de Buenos Aires».

Vale recordar que la reforma para este nivel educativo ya había sido presentada por el Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

Desde el próximo año, las materias se cursarán en dos cuatrimestres por año, con una valoración preliminar cualitativa a mediados de cada tramo, es decir, en mayo y octubre; y otra numérica al cierre. En caso de no aprobarse los tramos, las materias quedarán pendientes de aprobación, y podrán ser recursadas.

Si bien la reforma termina con el concepto de repitencia, en caso de no lograr la aprobación de todas las materias estipuladas, el alumno deberá recursarlas todas. De esta manera, el concepto que toma relevancia es el de trayectoria educativa, que tiene que ver con la manera de transitar los saberes de cada estudiante. En algunos casos, con algunos contenidos, algunos alumnos requieren más tiempo para la comprensión que con otros. En simples palabras, la cursada se realizará de la misma manera en que se da una carrera universitaria.

Los 10 puntos a destacar del cambio en el nivel secundario son:

• Las valoraciones cualitativas que se realizarán a mitad del cuatrimestre estarán vinculadas a los aprendizajes logrados y a la continuidad en el trayecto educativo, y se denominarán: Trayectoria Educativa Avanzada (TEA); Trayectoria Educativa en Proceso (TEP); y Trayectoria Educativa Discontinua (TED). Estos criterios cualitativos de valoración se sumarán al cuantitativo de la nota numérica para cerrar la calificación de cada tramo.

• Las materias se aprobarán por cuatrimestre, en dos tramos, por lo que, en caso de no aprobar uno de los cuatrimestres, podrán promocionarse esos saberes pendientes en los tramos de intensificación previstos para diciembre y marzo.

• Los cuatrimestres se aprobarán con 7 o más (de 7 a 10) y no se promediarán si uno de los dos tramos no llegó a aprobarse. En ese caso se rendirán los saberes pendientes en los tramos de intensificación.

• De no alcanzar la aprobación en ninguno de los dos cuatrimestres, ni en los periodos de intensificación, la materia quedará como no aprobada, para continuar intensificando. En los períodos de intensificación se aprobará con una calificación de 4 a 10.

• No se podrán acumular más de cuatro materias pendientes o para continuar intensificando. En ese caso, la institución definirá qué materias pueden aprobarse en periodos de intensificación y cuáles deberán recursarse. El recursado se realizará durante el año completo.

• Los estudiantes que al finalizar el año y los periodos de intensificación de diciembre y marzo tengan todas las materias pendientes de aprobación, deberán recursarlas todas. Si bien el nuevo régimen termina con la repitencia, en este caso el alumno deberá recuperar los dos cuatrimestres obligatoriamente.

• La escuela secundaria dejará de tener boletines y pasará a tener Registro Institucional de Trayectoria Educativa (Rite). Los estudiantes tendrán además la Libreta Digital de Estudiante del Nivel Secundario.

• En cada ciclo lectivo los estudiantes no podrán cursar o recursar más de doce materias en total.

• Los alumnos de 6to o 7mo año que tengan materias pendientes de aprobación, deberán presentarse en los tramos de intensificación de diciembre y marzo, y luego las Comisiones Evaluadoras definirán en abril la acreditación del nivel secundario.

• En casos de enfermedad prolongada, por lo que los estudiantes cursan en hospitales o domicilios, el régimen de cursada y aprobación seguirá los lineamientos vigentes.