María Bonazza en Radio 100.9: «Le pedí a mi marido que no se moviera, pero luego me di cuenta que había fallecido»

Después de ser atendida en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata y luego de perder a su marido en el derrumbe del Apart Hotel de Villa Gesell, María Bonazza de 73 años llegó a nuestra ciudad para continuar con su recuperación en el Hospital Felipe A. Fossati.

Visiblemente emocionada y junto al periodista Alfredo Divitto, Bonazza contó algunos detalles de la llegada a Villa Gesell: «Escuchamos dos explosiones muy fuertes y luego se produjo el desplome del edificio. Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía, aunque en los primeros minutos le pedí que no se moviera que ya nos iban a rescatar. Siempre estuve lúcida. Me encontraba aprisionada y sin posibilidad de moverme. Entonces empecé a utilizar las técnicas de yoga para poder respirar mejor, aún sabiendo que estaba bajo los escombros. Cuando pude mover las manos comencé a hacer sonidos en código Morse (sistema de representación de letras, números y símbolos mediante combinaciones de puntos y rayas) pidiendo auxilio. Marcaba la palabra S.O.S

Después de algunas horas, llegaron los rescatistas y luego de mucho trabajo pudieron liberarme. Lamentablemente, mi marido falleció.

«Quiero agradecer la enorme tarea de los rescatistas, bomberos y todos aquellos que trabajaron en este difícil momento. Si bien no regresé con mi marido, de alguna manera volví a casa», sostuvo Maria Bonazza.