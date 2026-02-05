Mario Castaño presentará su auto de la Monomarca Fiat

El piloto balcarceño Mario Castaño realizará la presentación en sociedad del Fiat Uno con el que competirá durante la presente temporada en la categoría Monomarca Fiat del Atlántico.

El encuentro se llevará a cabo este viernes en la cervecería ubicada en la intersección de avenida Gonzales Chaves y calle 9, en el marco de las actividades de la Fiesta Nacional del Automovilismo. Allí, Castaño compartirá un momento especial junto a sponsors, amigos y el equipo de trabajo que lo acompañó en la puesta a punto del vehículo.

Según se informó, la concreción del proyecto demandó un importante esfuerzo colectivo, que permitió finalizar el auto y dejarlo en condiciones para afrontar el campeonato.

“Con el entusiasmo de un grupo de amigos nos pusimos a trabajar para poder terminar el auto y lo logramos. Por eso este viernes, en el marco de la Fiesta Nacional del Automovilismo, haremos la presentación en sociedad”, expresó Mario Castaño en diálogo con Puntonueve Noticias.

La motorización del vehículo estará a cargo de la Flia. Fanchi y el chasis será aporte de Daniel Díaz.

La presentación marcará el inicio formal de una nueva etapa deportiva para el piloto local dentro de una de las categorías más competitivas del automovilismo zonal.