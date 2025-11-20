Master Class de Pilates Clásico el sábado 29

El sábado 29 de noviembre se llevará a cabo una Master Class de Pilates Clásico que incluirá Reformer, Mat, Stretching y Gap. Las actividades estarán a cargo de la Prof. Rosana Aguer (Stretching), la Prof. Estela Urcaregui (Reformer), la Prof. Florencia Moreno (Mat) y la Prof. Ivana Sastre (Gap).

La jornada se desarrollará entre las 10 y las 12 en el salón de “El Potrerito”, ubicado en calle 22 Nº 568 entre avenida René Favaloro y 15. Los cupos serán limitados debido a la cantidad de asistentes prevista.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 2266-630083.