Mazzacane sobre la vuelta del TC: “La seguridad no se negocia”

Mazzacane: “La seguridad no se negocia”

Hugo Mazzacane presidente de la ACTC, recorrió el Autódromo Juan Manuel Fangio junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el Intendente Municipal, Esteban Reino.

De la reunión mantenida se pudo conocer que el Gobernador habría comprometido el aporte de la Provincia, aunque también de Nación para poner en condiciones lo que resta del Fangio.

En diálogo con Radio 100.9, Mazzacane, señaló que la reunión con Kicillof y Reino fue positiva aunque dejó en claro que la seguridad no se negocia.

“Balcarce tiene por delante que cumplir con una serie de obras. Si las termina y las condiciones son las óptimas vamos a tener en cuenta al Juan Manuel Fangio para el año 2024. La seguridad de un autódromo no se negocia”, señaló Mazzacane.

Por otra parte, el Intendente Municipal, se mostró agradecido con el Gobernador por aceptar el desafío de poner en condiciones lo que resta del circuito. “Ya comenzamos un contacto directo con gente del Gobernador que se va a encargar de seguir de cerca la planificación de las obras que debemos ejecutar en el trazado local” manifestó Reino.

