Medidas de seguridad para poder observar el Rally

Desde la organización de la “1ª. fecha del Rally Sprint Latam y 5ª fecha del Rally Mar y Sierras 2024”, a realizarse por caminos rurales del distrito este fin de semana, se han dado a conocer las medidas de seguridad que serán aplicadas para el desarrollo y el disfrute de la competición por parte del público.

Se respetarán las zonas delimitadas: las personas se mantendrán siempre dentro de las áreas designadas para el público. Las zonas de seguridad estarán delimitadas por cintas rojas, indicando las áreas prohibidas para el público. La carrera no iniciará si hay personas ubicadas en un lugar que no corresponda. No podrán cruzar barreras, cintas o vallas, y deberán evitar situarte en curvas cerradas o en sus salidas, donde el riesgo de accidente es mayor.

Deberán mantenerse a una distancia segura: Los asistentes se podrán colocar siempre en áreas elevadas o en zonas alejadas de la pista, ya que los vehículos de rally pueden perder el control, especialmente en terrenos irregulares o en condiciones adversas.

Los asistentes deberán escuchar y seguir las indicaciones: se recomendará prestar atención a las indicaciones de los organizadores, personal de seguridad y fuerzas del orden. Ellos están para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

No se podrán utilizar drones: pueden interferir con la competición y suponen un riesgo tanto para los pilotos como para el público.

Se recomienda mantener a los niños bajo supervisión: Si asisten con menores se recomendará que siempre estén acompañados de un adulto y estén ubicados en lugares seguros.

Asimismo, se informa que en los rally, los autos 0, 00 y 000 tienen un papel crucial en la seguridad. Estos vehículos, conocidos como “autos de seguridad” o “coches cero”, recorren el tramo antes de que los competidores lo hagan. El procedimiento y función de cada uno es la siguiente:

Auto 000:

Función: es el primero en recorrer el tramo y su función principal es verificar que la carretera esté completamente despejada y que los dispositivos de seguridad, como las cintas y barreras, estén correctamente colocados. También verifica que no haya obstáculos inesperados en la ruta.

Tiempo de paso: suele pasar entre 30 y 60 minutos antes del inicio del primer competidor.



Auto 00:

Función: recorre el tramo poco después del 000 y realiza una revisión más detallada. Verifica que el público esté en las zonas permitidas y que no haya nadie en áreas prohibidas. Además, confirma que todos los elementos de seguridad estén en su lugar.

Tiempo de paso: suele pasar entre 15 y 30 minutos antes del primer competidor.

Auto 0:

Función: es el último de los autos de seguridad y realiza una última revisión del tramo justo antes de que comience la carrera. Su tarea es asegurarse de que todo esté listo para el paso de los competidores. También sirve como advertencia para el público de que la carrera está a punto de comenzar.

Tiempo de paso: suele pasar entre 5 y 10 minutos antes del primer competidor.