Miguel Islas fue elegido presidente del TSC

Tras un extenso y por momentos intenso debate, se llevó a cabo en Balcarce la reunión de pilotos e integrantes del Turismo Special de la Costa (TSC), donde finalmente quedó conformado el grupo de trabajo que tendrá a su cargo la conducción de la categoría durante la temporada 2026.

Con un amplio respaldo de los presentes, Juan Miguel Islas fue elegido nuevamente como presidente, iniciando así su tercer ciclo al frente del TSC. En la vicepresidencia lo acompañará Lionel Ugalde, consolidando una dupla con fuerte experiencia dentro de la categoría.

Además, se definió que Juan Esteban Dimuro asumirá como tesorero, mientras que Diego Alberghini se incorporará en el rol de asesor legal.

El equipo de trabajo se completa con un grupo de colaboradores integrado por Ariel Durán, Darío Rapari, Juan Ezequiel Rosconi, Santiago Medicci y Mariano Marconi.

Cabe destacar que el apellido Islas, junto con los de Ugalde y Rapari, mantiene una estrecha vinculación con la historia del Turismo Special de la Costa desde su fundación en 1999, lo que refuerza el peso histórico de la nueva dirigencia.

COMISIÓN DIRECTIVA TSC 2026

Presidente: Miguel Islas

Vicepresidente: Lionel Ugalde

Tesorero: Juan Esteban Dimuro

Asesor Legal: Diego Alberghini

Colaboradores:

Ariel Durán – Darío Rapari – Juan Ezequiel Rosconi – Santiago Medicci – Mariano Marconi

Con esta estructura ya definida, el TSC comienza a delinear su camino hacia la temporada 2026 con una dirigencia que combina experiencia, historia y renovación.