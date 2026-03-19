Monseñor Giobando encabezó procesión y misa en honor a San José

En la tarde de este jueves, la comunidad católica de Balcarce celebró el día de San José con una procesión y posterior misa en la Parroquia San José.

La actividad fue presidida por Ernesto Giobando, obispo de la Diócesis de Mar del Plata, quien estuvo acompañado por el párroco local, Pablo Etchepareborda.

La procesión recorrió los cuadrantes de la plaza Libertad y contó con la participación de numerosos fieles que, una vez finalizado el recorrido, formaron parte de la celebración litúrgica en el templo.

En ese marco, se destacó además un aniversario significativo para la comunidad: la Parroquia San José cumple 140 años desde su fundación y una década desde su restauración integral, lo que le otorga un valor especial a la celebración de este año.