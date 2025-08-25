Mujer herida en accidente de tránsito

Este lunes por la tarde se registró un accidente de tránsito en la intersección de calles 15 y 36, donde estuvieron involucrados una motocicleta de baja cilindrada y un Volkswagen Tiguan.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, la conductora de la moto circulaba por calle 15 y, al girar hacia calle 36, fue embestida por el Volkswagen que transitaba por esa vía.

La motociclista fue trasladada en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito de la Municipalidad, efectivos de la Estación de Policía Comunal y personal de SAME, quienes asistieron a los involucrados y realizaron las diligencias correspondientes.