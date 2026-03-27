Múltiples allanamientos por un violento asalto a un joven

En las últimas horas, personal de la SubDDI local junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal llevó adelante tres allanamientos en inmediaciones de calle 30 y 5, en el marco de la investigación por un violento asalto que tuvo como víctima a un joven de Balcarce.

El hecho se remonta al pasado 5 de marzo, cuando, pasadas las 23:30, la víctima fue sorprendida por dos delincuentes mientras regresaba a su domicilio. El ataque ocurrió en calle 30, entre Primera Junta (1) y calle 3, donde los agresores lo abordaron y, mediante violencia, le sustrajeron prendas de vestir, dinero en efectivo, su teléfono celular y documentación personal. Tras cometer el ilícito, los sujetos se dieron a la fuga a bordo de una bicicleta.

Luego de radicada la denuncia en la Estación de Policía Comunal y ante la gravedad del caso, la investigación fue derivada a la SubDDI Local por disposición del Dr. Rodolfo More, quien encomendó la instrucción de las actuaciones.

A partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de testimonios, los investigadores —bajo la conducción de la comisario inspector Maira Perrotta— lograron identificar a los presuntos autores: dos jóvenes de la ciudad con antecedentes delictivos. Según se determinó, tras el asalto se habrían refugiado en la vivienda de un tercer sujeto del mismo barrio.

Con los elementos reunidos, se solicitaron órdenes de allanamiento que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del Dr. Juan Francisco Tapia.

Durante los procedimientos realizados en la jornada, se logró el secuestro de teléfonos celulares, prendas de vestir coincidentes con las utilizadas durante el hecho y tres municiones calibre 32.

En cuanto a los imputados, fueron notificados de la formación de la causa y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el episodio.