Nadadores locales se preparan para Provincial en Mar del Plata

Más de veinte nadadores promocionales y federados del Racing Club estarán representando a Balcarce durante el Campeonato Provincial de Natación que se llevará a cabo en Mar del Plata desde este jueves y hasta el domingo, inclusive.

Tendrá lugar en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” (EMDER) y contará con la organización de la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires Sur (Fenbas). Se espera la llegada de más de mil nadadores provenientes de diferentes ciudades bonaerenses.

La delegación balcarceña estará coordinada por los entrenadores Facundo Lazo y Carlos Diez de Ulzurrun.

Nadadores: Ema Aurieri, Francisco Buschini, Victoria Di Stéfano, Victoria Dimarco, Ignacio Diorio, Faustina Guzmán Laguné, Juan Benjamín Guzmán Laguné, Bianca Iribarren Roldán, Francisco Latorre, Manuel Lobato Erquiaga, Thiara López, Tiziano Mancini, Ciro Maresca Cuculich, Justo Murias Ugalde, Juan Cruz Pérez Casco, Lola Rodríguez, Maia Rodríguez, Julia Trejo Rojo, Alejo Nicolás Cassibba, Jazmín Losa, María Elena Luro, Pedro Silmonte e Isabella Cejas.