Nuevo esquema de subsidios para luz, gas y garrafas: qué cambia para los hogares de Balcarce desde 2026

El Gobierno nacional presentó un nuevo régimen de subsidios para los consumos residenciales de electricidad, gas por red y garrafas que empezará a regir en 2026. El beneficio estará focalizado en hogares con ingresos por debajo de un tope y con límites de consumo.

¿De qué se trata el nuevo subsidio energético?

La Secretaría de Energía anunció el Subsidio Energético Focalizado (SEF), que reemplaza al esquema actual de segmentación por niveles (N1, N2 y N3) y unifica programas como Tarifa Social y Programa Hogar. El objetivo es concentrar la ayuda en los hogares de menores ingresos y reducir el gasto en subsidios energéticos.

El nuevo sistema se aplicará sobre las facturas de luz, gas natural y garrafas (GLP) a partir de 2026, con un período de transición durante 2025.

Quiénes podrán acceder al subsidio

El acceso al beneficio quedará restringido a hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), es decir, aproximadamente $3,6 millones mensuales según los valores actuales. Además, se mantendrán las exclusiones por criterios patrimoniales: quedarán afuera quienes tengan embarcaciones, propiedades adicionales u otros bienes de alto valor.

Quienes ya están inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán anotarse de nuevo: sus datos serán migrados al nuevo sistema y podrán actualizarse mediante declaración jurada.

Cuánto se subsidia y cambios en las facturas

En electricidad , los hogares que califiquen tendrán una bonificación del 50% sobre un bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales en verano e invierno y 150 kWh en primavera y otoño . Lo que se consuma por encima de ese tope se pagará a costo pleno.

, los hogares que califiquen tendrán una bonificación del sobre un bloque de consumo de hasta y . Lo que se consuma por encima de ese tope se pagará a costo pleno. En gas por red , el subsidio del 50% se aplicará solo entre abril y septiembre , meses de mayor consumo. El resto del año se pagará la tarifa plena.

, el subsidio del 50% se aplicará solo entre , meses de mayor consumo. El resto del año se pagará la tarifa plena. Para garrafas, los beneficiarios recibirán una bonificación equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos en invierno y al 50% del costo el resto del año, con inscripción a través del sitio oficial de la Secretaría de Energía.

Según estimaciones oficiales, el nuevo esquema implicará una reducción del volumen de energía subsidiada y un ajuste gradual del gasto en subsidios energéticos respecto del PBI.

¿Qué implica para los vecinos de Balcarce?

Para los hogares de Balcarce y la zona, el impacto dependerá de:

Nivel de ingresos declarados frente al tope de tres canastas básicas.

Tipo de servicio utilizado (luz, gas por red o garrafas).

Nivel de consumo mensual: cuanto más se acerque al bloque bonificado, mayor será el impacto del nuevo límite.

Quienes ya reciben subsidios a través del RASE seguirán incluidos si cumplen con los nuevos criterios. En cambio, familias de ingresos medios-altos pueden ver aumentos en las facturas al reducirse la bonificación o quedar directamente fuera del esquema.

Información útil para usuarios residenciales

Consultar y actualizar datos en el RASE desde la página oficial de subsidios energéticos.

Revisar el consumo mensual de luz y gas para estimar si se ubica dentro del bloque subsidiado.

Ante dudas, se recomienda acudir a las distribuidoras locales de energía o a las oficinas de defensa del consumidor.