Nuevos controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad

En la tarde de este martes, personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, junto a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, llevó adelante operativos de control vehicular en diferentes sectores de la ciudad.

Durante el procedimiento se labraron actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y se secuestraron cuatro motovehículos que circulaban sin la documentación vigente requerida.

Las autoridades recordaron que los controles buscan garantizar el cumplimiento de la normativa y remarcaron la importancia de que los vehículos se encuentren en condiciones mecánicas y de seguridad adecuadas antes de circular.

Asimismo, señalaron que el uso del casco reglamentario es obligatorio y que los conductores deben portar siempre la documentación habilitante, seguro vigente y contar con los elementos de seguridad exigidos por la legislación, como espejos, luces, frenos y neumáticos en buen estado.

Los operativos continuarán realizándose de manera regular en distintos puntos de la ciudad.