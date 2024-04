Obra de teatro a beneficio de Protección a la Infancia

El próximo sábado, a la hora 21, en la Casa del Bicentenario, se presentará la obra “De eso no se habla”, autoría de Rodrigo Gosende, quien además actuará en la misma.

En la difusión de la propuesta, el subsecretario de Cultura y Educación, César Di Gerónimo, dijo que “es muy importante por la temática que la obra encara, en este caso también con una interesante donación que se hará de sus honorarios a la Sociedad de Protección a la Infancia. Estamos orgullosos de poder recibir a Rodrigo en esta casa, siempre tratamos de pregonar que el arte sirva para beneficiar a alguien más, alguien que está desprotegido y lo necesita”.

A su turno, el director y también protagonista, se mostró muy conforme con el desarrollo de la obra, la cual presentaron a lo largo del año pasado en distintos escenarios y concretamente el fin de semana en San Agustín, con una gran repercusión en cada caso.

“Nos parece hermoso estar en la Casa de la Cultura, presentando esta obra que habla de la salud mental, de las familias disfuncionales, de todo lo que pasa en una familia y de todo lo que no se habla en ella. Me parece que hay que hablar de la salud mental porque es muy importante, hablar de los diferentes tipos porque uno por ahí se queda con los estereotipos, con lo que es normal o anormal en una enfermedad, en algo que pasa. También tratamos los duelos, lo que pasa en la adolescencia, el pertenecer, la búsqueda de identidad, los ataques de pánico. Un compendio de muchos temas de los que a veces no se habla”, destacó Rodrigo Gosende.

El elenco lo completarán Mariela Lozano, Vicky López Farace, Walter Salinas, Ariel Faberi, Nilda Fernández y Tomás Palumbo.

“Es una obra muy linda, estuvimos bastante tiempo trabajando en ella y la hacemos con mucho amor. Permite reflexionar, te deja algo para seguir pensando sobre los temas que se hablan. Así que muy felices de poder compartirla, la idea es que todos puedan venir a verla”, manifestó Lozano.

El acceso es sin costo, hay un límite de cincuenta (50) lugares y las entradas se deben solicitar en forma anticipada en la Casa del Bicentenario. Además, la intención es que el público que se acerque pueda donar elementos de limpieza o artículos de primera necesidad para colaborar con la Sociedad de Protección a la Infancia.