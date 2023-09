Picadas ilegales: vecinos de las avenidas 32 y 40 manifiestan no poder descansar

La problemática parece no tener solución y el reclamo de los vecinos del sector de avenida Suipacha entre 19 y 27 y Dorrego entre 25 y 17 tampoco.

A distintas horas de la madrugada, se registran picadas de motos que provocan malestar en los vecinos, quienes vienen realizando distintos reclamos, ya sea llamando al Centro de Monitoreo o también a personal de la Estación de Policía Comunal. Al parecer, las motos utilizarían el sector interno del cerro “El Triunfo” también para generar actividad a alta velocidad.

Según narraron los vecinos de avenida 40, no se ven controles y cada vez que se realiza un llamado no concurre nadie. “Estamos cansados de llamar. El día que ocurra un accidente van a venir todos: tránsito, policía y nocturnidad. Mientras tanto, somos nosotros los que no podemos descansar”, narró un vecino a Radio 100.9

Una vecina de avenida 32 manifestó que, los motociclistas, utilizan el semáforo de calle 25 como elemento de largada. “Van y vienen a toda velocidad. Realmente es un peligro, pero nadie controla”, señaló en Radio 100.9

Otro vecino, se animó a afirmar que las cámaras de seguridad de un sector y otro no funcionan correctamente. “Los concejales deberían pedir información sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad”, finalizó.

