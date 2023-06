Pinchetti: «No me siento representado por el Partido Justicialista»

A través de un escrito dirigido al presidente del Partido Justicialista local, Teodoro Luis García, Julián Pinchetti renunció a su cargo como Congresal Provincial del Partido Justicialista.

En la renuncia, especifica; “presento mi renuncia de carácter indeclinable, al cargo de Congresal Provincial del Partido Justicialista para el cuál he sido elegido por el voto popular en una ocasión y proclamado por lista de unidad en la segunda oportunidad.

Vale destacar que siempre ha resultado un honor representar los valores e ideales de mi partido en todos los espacios a los cuáles he sido convocado”.

Para finalizar, explicó la naturaleza de la renuncia: “motiva mi decisión el no sentirme representado ni compartir ninguna de las decisiones que se toman desde la conducción del Partido a nivel local, ya sea en cuestiones políticas, administrativas e ideológicas”.

Navegación de entradas