Por la inseguridad en Balcarce, piden reunión con la cúpula de la Policía

Integrantes de los bloques Frente de Todos, Unión por la Patria y La Libertad Avanza presentaron una nota dirigida al jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Balcarce, comisario inspector Ariel Senópolis, solicitando una reunión en la sede policial ubicada en avenida Favaloro, entre calles 18 y 20.

En la solicitud, los concejales manifestaron su preocupación por la situación de seguridad en el distrito y pidieron mantener un encuentro para abordar diferentes aspectos vinculados al funcionamiento del servicio y las condiciones en que se desarrolla la labor policial.

El pedido se suma a otros planteos realizados en el ámbito del Concejo Deliberante en relación con hechos delictivos ocurridos en la ciudad y la necesidad de fortalecer los recursos destinados a la fuerza. Según se indicó, la Policía local continúa trabajando con limitaciones de personal, equipamiento y móviles en condiciones de uso.

La concejal Graciela Pilone (FdT), señaló en Radio 100.9, que aún no recibieron respuesta al pedido, al tiempo que crece la preocupación por los reiterados hechos de inseguridad en la ciudad. «Queremos conocer como se trabaja en la cuadrículas, los métodos de prevención, mapa del delito, tareas junto a Nocturnidad de la Municipalidad, narcocriminalidad, operatividad de la torre de vigilancia que supo estar en Plaza Libertad, tareas que desarrollan los operarios del Centro de Monitoreo y las herramientas con las que cuenta», sostuvo la concejal.