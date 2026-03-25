Pre Baradero: los balcarceños Bondar, Gómez y Ferreyra ocuparon un lugar en el podio

El pasado sábado, los artistas balcarceños Laura Bondar y Valentín Gómez lograron subirse al podio en el escenario del Pre Festival de Música Popular Argentina en Baradero, uno de los espacios más representativos de la música popular del país.

El dúo obtuvo el segundo puesto en la categoría “tema inédito” con una huella de autoría propia: letra y música de Bondar, con arreglos para guitarra de Gómez. La obra se destacó por su capacidad de poner en valor la raíz folklórica desde una mirada actual y profundamente personal.

La propuesta fue especialmente valorada por su interpretación, la sensibilidad expresiva y la conexión genuina que lograron tanto con el público como con el jurado, en un certamen que reúne a artistas de distintos puntos del país.

Este reconocimiento no solo celebra el resultado artístico, sino también un camino sostenido de búsqueda, formación y compromiso con la identidad cultural.

“Fue una experiencia muy amena en un lugar maravilloso y acompañados de gente muy querida. Poder compartir esta obra musical propia en un escenario como Baradero es profundamente significativo. Es un impulso para seguir creando y apostando a la música como lenguaje vivo”, expresaron los artistas tras su participación.

Por otra parte, el balcarceño Gabriel Ferreyra también tuvo una destacada actuación al alcanzar el segundo lugar en el rubro “Recitador”, consolidando la presencia local en uno de los certámenes más importantes del calendario folklórico nacional.