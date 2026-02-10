Preocupación de vecinos por calles anegadas tras las lluvias

Si bien las precipitaciones registradas en la ciudad de Balcarce fueron dispares y no superaron los 20 milímetros, varias arterias se vieron seriamente afectadas por la acumulación de agua en pocos minutos.

Vecinos de distintos sectores manifestaron su preocupación al observar cómo las calles quedaron completamente anegadas. Las situaciones más complicadas se registraron en calle 4 entre 29 y 31, en 14 entre 27 y 29, y en 33 entre 18 y Centenario, 21 entre 46 y 48 y 23 entre 44 y 46 donde el agua cubrió la calzada e impidió la normal circulación.

Ante este panorama, los frentistas reclaman la urgente limpieza y mantenimiento de los canales de desagüe, advirtiendo que una lluvia de mayor intensidad podría generar consecuencias aún más graves, tanto para las viviendas como para la seguridad de quienes transitan por la zona.

Como consecuencia del anegamiento, varias dotaciones debieron asistir a vecinos afectados, brindando ayuda ante las complicaciones generadas por el rápido avance del agua.