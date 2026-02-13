Preocupación vecinal por un mini basural que obstruye un canal y aumenta el riesgo de anegamientos

Vecinos manifestaron nuevamente su inquietud por la presencia de un mini basural a cielo abierto en la intersección de calle 48 y Av. Italia (107), donde la acumulación de residuos estaría generando serias complicaciones en el sistema de desagüe del sector.

Según relataron, la basura impide el paso normal del agua por el canal que conecta con la obra hidráulica en ejecución. Ante esa situación, en lugar de realizar la limpieza para liberar el cauce, el agua habría sido desviada de manera provisoria mediante un caño de menor diámetro, con el objetivo de continuar con los trabajos.

“Obstruye el canal y por eso lo desviaron por un caño. En vez de limpiar y abrir el paso del agua, desvían semejante caudal por un cañito”, señalaron vecinos indignados.

Advierten que esta solución transitoria no resulta suficiente ante lluvias intensas y que el sistema colapsa cuando se registran precipitaciones abundantes, algo que ya ocurrió en otras oportunidades en la zona.

Además del riesgo de desbordes y anegamientos, los residentes remarcan que el basural constituye un foco de contaminación ambiental y sanitaria, con malos olores y posible proliferación de roedores e insectos.

Por este motivo, reclaman una intervención urgente para limpiar el canal, restablecer el escurrimiento natural del agua y evitar que el lugar continúe siendo utilizado como punto de descarte ilegal. Sostienen que, sin medidas de fondo, el problema podría agravarse con cada tormenta.