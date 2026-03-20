viernes 20, marzo, 2026

Principio de incendio en departamento

Un principio de incendio generó preocupación este jueves por la noche en un departamento ubicado sobre la avenida Cereijo (31), entre las calles 8 y 10.

El siniestro se registró poco antes de las 23 horas y afectó el interior de la vivienda, aunque, afortunadamente, no se reportaron heridos.

Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios, que logró controlar rápidamente la situación y evitar que las llamas se propagaran a otros sectores del edificio.

Se desconocen las causas que originaron el foco ígneo.

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