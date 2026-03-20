Principio de incendio en departamento

Un principio de incendio generó preocupación este jueves por la noche en un departamento ubicado sobre la avenida Cereijo (31), entre las calles 8 y 10.

El siniestro se registró poco antes de las 23 horas y afectó el interior de la vivienda, aunque, afortunadamente, no se reportaron heridos.

Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios, que logró controlar rápidamente la situación y evitar que las llamas se propagaran a otros sectores del edificio.

Se desconocen las causas que originaron el foco ígneo.