Principio de incendio en una vivienda

Una dotación de Bomberos Voluntarios intervino este lunes poco después de las 23 en una vivienda ubicada en Av. Italia (107), entre 22 y 24, a raíz de un principio de incendio que se desató en el sector de la cocina del inmueble.

Los servidores públicos, a cargo del oficial Sebastián López, realizaron rápidas tareas de enfriamiento y control del foco ígneo, logrando evitar su propagación y mayores daños materiales.

Según se pudo establecer el hecho se habría producido mientras el propietario de la vivienda se encontraba descansando. En el lugar también trabajó personal de la Estación de Policía Comunal, colaborando con el operativo.

