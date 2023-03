Protección a la Infancia podría cerrar definitivamente

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Sociedad de Protección a la Infancia comunicó que no de recibir la beca por fondo de niñez, la entidad cerrar definitivamente, ya que se adeudan los sueldos de sus empleados desde febrero.

En un pedido desesperado con la necesidad de hacer pública la problemática que se está viviendo, desde Protección a la Infancia expresaron en un comunicado en redes sociales: “Hoy no tenemos buenas noticias.

Hoy nos encontramos desesperados tocando puertas pero sin ninguna respuesta. Lamentablemente, nosotros también formamos parte de los hogares que no reciben becas hace dos meses. Como todos saben, con las becas nosotros cubrimos un porcentaje de los sueldos. Los últimos meses pudimos hacer malabares y logramos cumplir con los sueldos de nuestras empleadas, pero ya no. Hoy por hoy, aún adeudamos el sueldo del mes de febrero.

Desde el organismo de Niñez no nos dan una respuesta clara de cuándo van a volver a ingresar las becas. Lo que significa que de no recibir ayuda de otro lado vamos a tener que cerrar las puertas del hogar”, señalaron desde la entidad.

