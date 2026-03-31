¿Qué pasa con las vacunas antigripales?

Desde la Municipalidad se dio a conocer que la Subsecretaría de Planificación Estratégica en Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, notificó a Regiones Sanitarias, municipios y efectores del subsector público acerca del escenario actual en relación a la disponibilidad de vacunas del Calendario Nacional.

De acuerdo a lo informado, la Provincia registra una provisión limitada de algunas dosis debido a demoras en las entregas por parte del Ministerio de Salud de la Nación, situación que podría generar faltantes en los vacunatorios durante el mes de abril.

Entre las recomendaciones se destaca que las aplicaciones pueden completarse aun fuera de término, reforzar el acompañamiento a las familias sobre la importancia de sostener los esquemas, registrar a quienes concurran para su posterior convocatoria cuando se normalice el suministro y evitar la difusión de mensajes que generen incertidumbre o desaliento hacia la vacunación.

Operativo de recupero

En el ámbito local, la Dirección de Salud Familiar y Comunitaria informó que el vacunatorio del Centro Integrador Comunitario (CIC) 1 permanecerá cerrado parcialmente durante el martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, debido a la realización de operativos de recupero de vacunas en establecimientos educativos.

En ese marco, se prevé la presencia de equipos de salud el martes 31 en la Escuela N° 13 y en la Escuela N° 1, en turno mañana desde las 8 hasta completar la jornada, y por la tarde a partir de las 13. En tanto, el miércoles 1 de abril se trabajará desde las 8 en la Escuela N° 2, mientras se aguarda la confirmación del Colegio Santa Rosa de Lima.

Finalmente, se informa a la comunidad que, al momento, no se dispone de dosis de vacuna antigripal, a la espera del arribo de nuevas partidas que serán distribuidas por la Región Sanitaria correspondiente.