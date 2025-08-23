Realizarán espectáculo benéfico para la construcción de Unidad Oncológica

Un grupo de vecinos, por iniciativa propia, se acercó al Hospital Municipal Subzonal Felipe A. Fossati y le planteó a la dirección y a la Asociación Cooperadora del mismo la intención de llevar a cabo una acción benéfica.

El objetivo de la propuesta consiste en ofrecer un espectáculo artístico del domingo 31 de este mes en el Teatro Municipal “Luis Conti”, desde las 20 horas. Se trata del espectáculo “El auténtico Pirulo”, un show de humor con ventriloquía protagonizado por Mauro Villaverde y su muñeco “Pirulo” Balmaceda, destinado para toda la familia.

Las entradas ya se pueden adquirir en el mismo teatro, a miembros de la Asociación Cooperadora del nosocomio local o bien comunicándose telefónicamente al 2266-548766.

OBJETIVO PRINCIPAL

La presidenta de la cooperadora, Yolanda Mena, comentó que el dinero que se obtenga por dicho espectáculo tendrá como destino, de acuerdo a lo manifestado por los propios impulsores de la propuesta, la construcción de una Unidad de Oncología para que en ese espacio atiendan los profesionales médicos y enfermeras abocados a esta tarea, además de recibir a los pacientes que reciben medicación y se someten a terapias.

Actualmente, este servicio se brinda a los pacientes en uno de los consultorios del edificio, ubicado en la planta baja del centro asistencial, que fue adecuado para tal fin.

