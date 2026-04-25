Recuperan bicicleta robada

Personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce logró recuperar una bicicleta que había sido sustraído días atrás, en el marco de una causa caratulada como “hurto”.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de avenida Centenario y calle 37, donde los efectivos localizaron el vehículo que había sido denunciado como robado el pasado 3 de abril por una vecina de la ciudad.

Tras las actuaciones correspondientes, intervino la UFI local a cargo del Dr. Moure, quien dispuso la restitución del rodado a su legítima propietaria.