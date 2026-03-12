Reino dijo en Puntonueve que no «sabía de la deuda que mantiene la Cooperativa con EDEA»

Tras conocerse públicamente la millonaria deuda que mantiene la Cooperativa de Electricidad con la empresa distribuidora EDEA, que supera los 16 millones de dólares, el intendente de Balcarce, Esteban Reino, se refirió al tema en diálogo con Radio Puntonueve luego de una reunión solicitada por el Ejecutivo municipal.

El jefe comunal explicó que el municipio tomó conocimiento de la situación a partir de la notificación recibida.

“Nos enteramos el día que llegó la notificación, tampoco tenemos por qué saberlo, ya que se trata de una relación de empresa a empresa y es la primera vez que nos llega una nota, lo cual causó sorpresa”, expresó.

Las declaraciones se dan en un contexto donde el municipio cuenta con dos delegados dentro de la Cooperativa, entre ellos Ricardo Stoppani, quienes pueden informar sobre la situación que atraviesa la institución.

En relación a las negociaciones con EDEA, Reino indicó que aún no se firmó un convenio definitivo, aunque todo indicaría que se avanzaría en un nuevo acuerdo. El mismo contemplaría que la Cooperativa abone la factura corriente del servicio eléctrico más una cuota correspondiente a la deuda acumulada durante los últimos 15 meses.

En ese sentido, el intendente remarcó la necesidad de que el acuerdo se concrete con responsabilidad.

“Dejamos bien en claro que lo que se firme tiene que ser con una seriedad absoluta, que hay que hacer reestructuraciones. El Consejo de Administración tiene que hacer reestructuraciones muy importantes para juntar el dinero que corresponde; obviamente no le corresponde al municipio”, sostuvo.

Finalmente, el jefe comunal advirtió que de no alcanzarse un acuerdo podrían generarse severos problemas para toda la comunidad, por lo que consideró fundamental que las partes logren encauzar la situación en el corto plazo.