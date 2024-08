Reunión de la Unión de Jubilados y pensionados de Banco Provincia en Balcarce

Balcarce es la ciudad elegida para ser sede de la próxima reunión mensual de la Unión de Jubilados y pensionados del Banco Provincia, anunciada para el próximo viernes 6 de septiembre.

Según se detalló, a diferencia de anteriores encuentros, en esta oportunidad se dispuso extender la invitación a socios, no socios y coparticipantes de la entidad, quienes serán agasajados con un almuerzo en el restaurante de avenida Gonzales Chaves entre 5 y 7.

Previo ágape, miembros de la comisión encabezada por su titular Miguel Cotignola, informarán a los delegados regionales acerca de las gestiones realizadas por su departamento jurídico con relación al pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley 15.008 que fuera impulsada por la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y que, “lejos de ser una solución, agravó el problema de la Caja de Jubilaciones del Bapro y hasta la propia entidad crediticia”. Para asistir al encuentro, que será totalmente gratuito, socios, no socios y socios coparticipantes de la Unión, tendrán que comunicarse con los delegados al 2266-415955, o al 2266-479219. Se puede confirmar asistencia hasta el martes 2 de septiembre.

