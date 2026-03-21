Robaron en un comercio bolsas de cebolla

Un insólito robo quedó registrado por cámaras de seguridad en las últimas horas y generó repercusión en redes sociales.

El hecho ocurrió sobre la avenida Cereijo (31), entre calles 20 y 22, donde dos jóvenes que se movilizaban en bicicleta ingresaron al interior de un local con el objetivo de sustraer mercadería.

Las imágenes muestran con claridad cómo ambos sujetos merodean la zona durante algunos instantes y, en un rápido accionar, se apoderan de varias bolsas de cebolla. Tras concretar el robo, cada uno de ellos se retiró en direcciones diferentes para evitar ser identificados.

El episodio quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del lugar y el material no tardó en viralizarse en redes sociales, donde vecinos expresaron su preocupación por este tipo de hechos delictivos.