Robo en una firma comercial sobre la Ruta 226: se llevaron dinero y el registro de las cámaras

Un nuevo hecho delictivo se registró en las últimas horas en el partido de Balcarce, cuando autores hasta el momento desconocidos ingresaron a la firma comercial Chayé Hnos SRL, ubicada sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 62,5.

De acuerdo a la información preliminar, los delincuentes forzaron una ventana para acceder al interior del establecimiento y, una vez dentro, lograron desactivar el sistema de alarmas, lo que les permitió actuar sin ser detectados.

Ya en el interior del local, sustrajeron una suma de dinero que hasta el momento no fue precisada por los responsables de la empresa.

Como dato relevante para la investigación, se constató que los autores del hecho también se llevaron el dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad, lo que podría dificultar la obtención de imágenes que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

En el lugar trabajan efectivos del Comando de Prevención Rural y de la SubDDI Balcarce, quienes realizan distintas tareas investigativas con el objetivo de recabar información y dar con los autores del ilícito.