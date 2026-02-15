Robó una moto y la Policía lo atrapó

En horas del sábado, personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce que se encontraba realizando recorridas preventivas fue interceptado por un vecino, quien alertó que momentos antes le habían sustraído su motovehículo, el cual estaba estacionado en inmediaciones de calles 15 y 24.

La víctima informó que se trataba de una motocicleta marca Motomel 110 cc, de color negra y sin dominio colocado. De inmediato, la novedad fue cursada vía radial y se inició un operativo de búsqueda en la zona.

Pocos minutos después, efectivos policiales lograron visualizar a un joven que circulaba a bordo de un rodado con similares características. Al advertir la presencia del móvil, el sujeto emprendió la huida por calle 22 en dirección a calle 5, lo que motivó la implementación de un operativo cerrojo que permitió su rápida interceptación en esa área.

Como resultado del procedimiento, se concretó la aprehensión del joven y el secuestro del motovehículo sustraído.

Mantenida comunicación con la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Sánchez, se avaló lo actuado por el personal policial y se dispuso la notificación al aprehendido de la formación de causa por el delito de «Encubrimiento».

Finalmente, el imputado quedó alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán por disposición del magistrado interviniente.