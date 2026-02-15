Santero ganó en El Calafate y Mangoni cerró un fin de semana de menor a mayor

La temporada se puso en marcha este fin de semana en el autódromo de El Calafate, escenario de la primera fecha del calendario, que tuvo como protagonista a una de las nuevas marcas incorporadas a la categoría: BMW.

El triunfo quedó en manos de Julián Santero, quien mostró un manejo sólido y preciso a lo largo de toda la competencia. El mendocino fue especialmente efectivo en los cuatro relanzamientos que tuvo la final, resolviendo cada uno con autoridad para sostener el liderazgo y encaminarse a la victoria en el arranque del campeonato.

Por su parte, el balcarceño Santiago Mangoni afrontó un fin de semana condicionado por una clasificación que no resultó favorable para su grupo, situación que lo obligó a trabajar desde atrás. En ese contexto, finalizó 28º en la clasificación general, luego avanzó hasta el 10º puesto en su serie y cerró la final en la 19ª colocación.

El resultado termina siendo positivo si se tienen en cuenta las características del trazado patagónico —extenso y de grandes dimensiones— que suele dificultar la recuperación de posiciones.

La carrera tuvo sus momentos más atractivos en los relanzamientos, donde se concentraron las principales maniobras y sobrepasos que le dieron ritmo e intensidad a la competencia.

La próxima fecha del calendario se disputará el 8 de marzo en Viedma, donde la categoría continuará con el desarrollo de un campeonato que comenzó con novedades técnicas y una marcada paridad en pista.

Foto: Guille Cejas