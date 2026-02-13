Se acondicionan establecimientos para el inicio del ciclo lectivo 2026

La presidente del Consejo Escolar, María Teresa Cerono habló con Radio 100.9 sobre los trabajos edilicios realizados durante el receso, remarcando que en ningún caso complica el inicio del ciclo lectivo 2026.

“Durante enero y seguimos ahora en febrero, aprovechamos el receso para realizar trabajos, principalmente pintura, arreglos de filtraciones y techos, siempre de acuerdo a los presupuestos disponibles”, señaló.

Entre las intervenciones realizadas, mencionó trabajos conjuntos con cooperadoras escolares, como en la Escuela N°3, y tareas de pintura en la Escuela Secundaria N°8, donde el Consejo aportó la mano de obra. También se refirió a una obra de importancia en la Escuela de Educación Técnica N°1, donde se está reforzando el sistema eléctrico y se avanza en mejoras vinculadas a un aula construida el año pasado.

Además, se ejecutan obras de veredas en la Escuela Primaria N°2 y está previsto comenzar con la vereda de la Escuela Primaria N°1. En ese sentido remarcó que todos los establecimientos están en condiciones de comenzar el ciclo lectivo.

