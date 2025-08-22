Se anunciaron actividades por los 160 años del Partido de Balcarce

Con una amplia convocatoria institucional, el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, encabezó este viernes una conferencia de prensa donde se anunciaron las actividades previstas en el contexto del 160° aniversario del Partido de Balcarce, cuya celebración central será el próximo domingo 31 de agosto.

El encuentro, desarrollado en la “Sala de los Intendentes”, reunió a representantes de distintos sectores de la comunidad que tendrán un rol clave en la organización y realización del evento: desde el ámbito deportivo y educativo hasta el tradicionalismo, el cooperativismo y las fuerzas vivas del distrito.

“Queríamos dar el puntapié inicial de lo que será la gran fiesta de Balcarce. Es una fecha que nos permite recordar nuestras raíces, valorar lo que hemos construido entre todos y proyectar juntos el futuro”, expresó Stoppani.

Semana festiva: cultura, memoria y proyección

El calendario de propuestas comienza este viernes 22 y sábado 23 de agosto con el Primer Encuentro Surero, que se desarrollará en la Casa de la Cultura del Bicentenario. Allí, artistas y agrupaciones folclóricas locales darán inicio a una programación que pone el acento en las tradiciones pampeanas y el valor identitario del territorio.

Las actividades continuarán durante la semana con diversas muestras y exposiciones:

El miércoles 28 a las 17:30 , el Museo Histórico Municipal abrirá una muestra especial sobre la historia del partido.

, el abrirá una muestra especial sobre la historia del partido. Ese mismo día, a las 18:30 , se inaugurará en el Hall del Palacio Municipal una exposición organizada por el Colegio de Arquitectos bajo el título Patrimonio e Identidad, centrada en el desarrollo urbano de Balcarce.

, se inaugurará en el una exposición organizada por el bajo el título Patrimonio e Identidad, centrada en el desarrollo urbano de Balcarce. El jueves 29 , el Centro Cultural Salamone será sede de una charla con profesionales locales que abordarán los orígenes y el legado histórico de la ciudad.

, el será sede de una charla con profesionales locales que abordarán los orígenes y el legado histórico de la ciudad. El sábado 30, a las 18.30, la Casa del Bicentenario recibirá a Oscar Armanelli, quien fuera jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo «General San Martín», una de las unidades más emblemáticas del país. Brindará una charla libre y gratuita titulada “Del corazón del interior a los desafíos globales: una mirada estratégica desde Balcarce”.

A su vez, se lanzará un código QR que estará disponible desde la próxima semana en la fuente del Monumento a Balcarce, mediante el cual los vecinos podrán acceder a material interactivo e información histórica.

El desfile, el gran acto central

El domingo 31 se llevará a cabo el desfile cívico-militar. Será el evento central de la conmemoración, que comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá por aproximadamente tres horas y media.

Participarán instituciones educativas de todos los niveles, agrupaciones tradicionalistas, Fuerzas Armadas y de Seguridad, clubes deportivos, centros de jubilados, bomberos voluntarios, cooperativas, Veteranos de Malvinas, maquinaria agrícola, autos clásicos y vehículos institucionales.

Una de las novedades será el cambio de ubicación del palco oficial, que pasará a estar frente a la Municipalidad, en diagonal al tradicional emplazamiento frente al monumento, donde en esta oportunidad se instalará la banda militar del Grupo de Artillería Antiaérea que acompañará con música en vivo.

Además, se instalarán pantallas LED que permitirán a los asistentes seguir detalles históricos e institucionales a lo largo del desfile.

Como parte de una iniciativa solidaria, cinco instituciones (beneficiarias del Fondo de Fortalecimiento Institucional) alquilarán el uso de sillas a lo largo del recorrido, ofreciendo mayor comodidad al público y una forma de recaudar fondos para sus actividades.

Fiesta de la Papa Frita y exposición vitivinícola

En sintonía con las tradiciones productivas del distrito, este aniversario pondrá en valor dos emblemas económicos de Balcarce: la papa y el vino.

La Fiesta de la Papa Frita, patrocinada por la empresa McCain, tendrá lugar el sábado 30 y domingo 31 de agosto en la Plaza Libertad, con concursos gastronómicos, food trucks, artesanos, shows artísticos y stands institucionales.

En paralelo, en el Hall Municipal, se desarrollará la feria “Balcarce, nuevo sitio del vino”, donde se presentarán los ocho emprendimientos vitivinícolas que hoy trabajan en el distrito, con degustaciones y charlas abiertas para todo público.

Actividad deportiva en homenaje

La Subsecretaría de Deporte, encabezada por Soledad Vivio, anunció la realización de una carrera en homenaje a Luis Vildoza, uno de los primeros profesores de Educación Física del partido. Contará con dos modalidades: 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros participativos, y se desarrollará en octubre, con inscripción gratuita en un gazebo ubicado en la Plaza Libertad durante el 30 y 31.

Además, se anticipó que en las próximas semanas se anunciará una actividad por los sesenta años del Estadio “General Balcarce”, fundado en 1965 durante los festejos por el centenario de la ciudad.

Tradicionalismo, compromiso y orgullo comunitario

Durante la conferencia, intervinieron referentes de distintos sectores que expresaron el entusiasmo y la disposición a participar en esta celebración histórica.

Desde la Cooperativa de Electricidad, Agricultores Unidos, el cuartel de Bomberos Voluntarios, el grupo de Veteranos de Malvinas, y organizaciones tradicionalistas, coincidieron en remarcar el sentido de pertenencia, la importancia de compartir este tipo de encuentros con la ciudadanía y la voluntad de poner en valor el esfuerzo colectivo que sostiene a Balcarce.

Se destacó también la participación de EducoAgro, cuya tradicional muestra se realiza dos semanas después, y que este año se sumará al desfile con maquinaria y vehículos en representación del sector agrícola.

Una ciudad que celebra con el corazón

Las palabras finales del secretario de Gobierno sintetizaron el espíritu con el que se concibe esta gran conmemoración: “Queremos que todos los vecinos y vecinas se sientan parte. Esta es una celebración que nos representa y nos proyecta. Balcarce está viva, con memoria, presente y futuro. Y esta semana es una oportunidad para encontrarnos, reconocernos y celebrar lo que somos”.

Del 22 al 31 de agosto, Balcarce se viste de fiesta para conmemorar sus 160 años con una celebración que une historia, cultura, identidad y comunidad.